Incidente sul lavoro, folgorati due operai: uno è in gravi condizioni

Todi (Perugia), 19 giugno 2024 – È di due feriti, di cui un moldavo di 47 anni molto grave, il bilancio dell’ultimo incidente sul lavoro. È accaduto a Pantalla, la più popolosa frazione del Tuderte, dove due operai sono rimasti folgorati mentre lavoravano alla manutenzione di un pannello pubblicitario attraverso il braccio meccanizzato di un mezzo nella zona industriale e artigianale della frazione, in prossimità della E45 e di una delle fabbriche presenti, specializzata nel settore dell’aria compressa: secondo una prima ricostruzione, erano in tre, dipendenti di una ditta privata esterna, chiamata da Perugia per eseguire un intervento sull’insegna.

Un operaio era su una scala, un altro sul cestello di un braccio meccanico o gru: proprio quest’ultimo, facendo una manovra, avrebbe toccato un cavo dell’alta tensione e la corrente elettrica ha raggiunto sia il cestello sia la scala appoggiata al pannello sulla quale si trovava il 47enne moldavo. Entrambi sono rimasti folgorati, ma è stato quest’ultimo ad avere la peggio, cadendo da un’altezza di due metri e rimanendo privo di coscienza.

L’operaio sul mezzo, 36 anni, di origini albanesi, ha riportato ferite non gravi, ustioni a una mano e al torace: medicato sul posto e poi condotto all’ospedale di Terni. Insieme ai due c’era un terzo operaio, impegnato con l’altro nella movimentazione scala, che è rimasto fortunatamente illeso. Sul posto i medici del 118 (che, vista la gravità del giovane uomo folgorato, lo hanno trasferito immediatamente all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia) e i carabinieri della Compagnia di Todi guidati dal capitano Giovanni De Liso. Indagini affidate al personale prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro (Psal) dell’Usl1. L’area è stata sottoposta sotto sequestro, compresi i mezzi.