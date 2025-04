Only Wine, che successo!. In tre giorni seimila persone

Un’invasione di persone per l’edizione 2025 di Only Wine: 6mila accessi in 3 giorni, oltre 300 operatori del settore, 100 giornalisti e 1.000 sommelier. Sono questi i numeri della manifestazione diramati a margine dell’ultima giornata di ieri: "Siamo andati oltre ogni aspettativa e vogliamo continuare a migliorarci e a crescere sempre di più", dice l’organizzatore Andrea Castellani nel commentare a caldo la chiusura della XII edizione di Only Wine, che si è svolta da sabato 26 a ieri nel giardino di palazzo Vitelli a San Egidio e che ha catturato, "quest’anno più che mai, l’attenzione degli appassionati winelovers, degli addetti ai lavori, ma anche dei semplici curiosi".

In mostra le etichette degli oltre 100 produttori provenienti da tutta Italia e da diversi paesi del mondo, come i vini ucraini o quelli provenienti dal Giappone, particolarmente apprezzati. È andata in archivio questa edizione che insieme all’extrawine "conferma il successo della formula originale che sta alla base di un evento unico in Italia. Il comune dall’inizio ci ha creduto e i numeri danno ragione", aggiungono il sindaco Luca Secondi e l’assessore Letizia Guerri. Un percorso vivo ed emozionante che da quest’anno ha un nuovo strumento di narrazione, la Guida di Only Wine, una pubblicazione che vuole contribuire a "scrivere il futuro del vino italiano, dalla vigna al bicchiere". Oltre ai produttori sono state tante le realtà coinvolte: Coldiretti con la selezione di cantine, il progetto vitivinicolo dell’istituito Cavallotti per citarne alcune, poi le masterclass e le esperienze sensoriali o le lezioni per conoscere lo champagne. Il pubblico di Città di Castello e di fuori ha partecipato in massa invadendo letteralmente il centro storico soprattutto sabato fino a tarda notte. Ieri invece, terza giornata riservata esclusivamente agli operatori del settore e alla stampa, arricchita da appuntamenti ad alto valore aggiunto come l’intervento del professor Vincenzo Russo (Iulm Milano) sul neuromarketing applicato al vino.