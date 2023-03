Omicidio suicidio: chi erano Lamberto Roscini e Francesca Giornelli

Tuoro sul Trasimeno (Perugia), 29 marzo 2023 – “Francesca era una persona affabile, che si era offerta per ripetizioni di inglese agli studenti. E’ una tragedia, questo è un posto tranquillo”.

Nelle parole del sindaco di Tuoro sul Trasimeno Maria Elena Minciaroni c’è tutto lo sconcerto per l’omicidio suicidio avvenuto in una palazzina di via dei Sette Martiri, zona tranquilla e residenziale.

Francesca Giornelli, 57 anni, è stata uccisa dall’ex marito da cui aveva divorziato nel 2021, Lamberto Roscini, 67 anni, che poi si è tolto la vita impiccandosi. I due, pur da separati e pur avendo attraversato liti e dissapori, erano poi sempre tornati insieme. Tanto che convivevano tutt’ora.

Una famiglia conosciuta quella di Francesca Giornelli. «Conoscevo di vista la coppia - ha riferito all'Ansa il sindaco Minciaroni – Mi risulta che erano residenti a Tuoro da circa due anni ma non vivevano molto la comunità durante iniziative o altro. Li ho conosciuti solamente in due frangenti quando li ho visti direttamente qui in Comune perché loro si sono sia prima separati nel 2020 e poi hanno divorziato nel 2021. Li ho visti molto tranquilli».

I due si erano sposati proprio a Tuoro nel 2012, periodo in cui la coppia ha vissuto nel comune lacustre, che poi avevano lasciato per farci ritorno un paio di anni fa.

«Lei è stata molto tempo all'estero - ha detto ancora il sindaco - e sapeva molto bene l'inglese. Ricordo che quando ci siamo visti sia per la separazione sia per il divorzio l'ho trovata una persona molto educata, sia lei che l'ex marito e mi disse che se qualcuno ne avesse avuto bisogno lei avrebbe potuto fare anche ripetizioni. A me come sindaco e anche agli assistenti dei servizi sociali del Comune non sono mai arrivate segnalazioni di problemi familiari di alcun tipo».

La sindaca ha voluto poi esprimere vicinanza a nome suo e di tutta la comunità ai genitori anziani e al fratello della donna. «La nostra è una piccola e tranquilla comunità - ha proseguito - e per noi è un grande choc e un grande dolore».

Maria Elena Minciaroni ha poi ricordato con affetto i genitori di Francesca Giornelli, che in passato hanno vissuto in una villa con vista lago a Lisciano Niccone e che avevano una ricchissima biblioteca. «Quando decisero di vendere quella abitazione i genitori di Francesca donarono al Comune di Tuoro numerosi volumi e libri anche in lingua inglese e francese. Un bellissimo gesto che ricordo con gratitudine».