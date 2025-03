Omaggio alle vittime delle mafie. Sarà messo a dimora un ulivo

Venerdì a Città della Pieve, il Gruppo ecologista “Il Riccio“, con il patrocinio del Comune e la collaborazione di Libera, del Consiglio comunale dei ragazzi, dell’istituto comprensivo “Pietro Vannucci“, dell’istituto di istruzione superiore “Italo Calvino“ e la partecipazione delle Istituzioni e di varie associazioni pievesi, organizza la Giornata di Primavera e la trentesima Giornata della Memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Appuntamento alle 9.30 al Giardino dei Frutti ritrovati per la messa a dimora di un ulivo, dono del Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi. La mattinata prosegue poi con la Giornata della Memoria, ritrovo alle 11 in Piazza Unità d’Italia e partenza del corteo “Marcia della Memoria e dell’Impegno“ per Piazza Plebiscito e il giardino a fianco della Rocca, con sosta per una riflessione all’ulivo in ricordo delle vittime innocenti di mafia, per poi tornare a Piazza Unità d’Italia, dove alle 12 si darà inizio alla commemorazione con la lettura dei nomi delle vittime effettuata dal Ccrr, dalle autorità, dai componenti di alcune associazioni pievesi e dagli studenti delle scuole.