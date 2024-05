Omaggio alla Protezione civile. Premiata la ’Rosa dell’Umbria’

CITTÀ DI CASTELLO – Il ruolo e l’importanza della Protezione civile in Italia e in Europa anche alla luce della pandemia. Nei giorni scorsi in una gremita Sala delle Bandiere del parlamento Europeo a Roma si è svolto un importante convegno per fare il punto attorno alla Protezione Civile. Nel corso della giornata cui hanno preso parte i più alti rappresentanti istituzionali (tra i quali anche il ministro Antonio Tajani) c’è stata la consegna dei riconoscimenti al valore per il contributo in Italia e in Europa dei volontari organizzati di Protezione civile. Molte regioni premiate e tanti volontari presenti, tra di loro anche la "Rosa dell’Umbria Città di Castello" col presidente Giampiero Calagreti che ha ritirato l’encomio, assieme ai membri del suo gruppo intervenuti. A margine è stato consegnato anche il riconoscimento alla più piccola volontaria presente del gruppo tifernate, Rachele che ha vissuto un’esperienza unica.