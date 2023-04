Omaggio alla fotoreporter Letizia Battaglia

Parte da Orvieto l’omaggio a Letizia Battaglia (nella foto). Da mercoledì 12 a martedì 25 aprile, i Sotterranei del Duomo ospiteranno “Viceversa“, la mostra fotografica organizzata da Fiof, il Fondo internazionale per la fotografia, dedicata al ricordo della fotografa e fotoreporter siciliana scomparsa nell’aprile 2022. Proprio a Orvieto, in occasione dell’ultima edizione di Fiof, ci fu l’ultima apparizione pubblica di Letizia Battaglia.

"Una nota fotogiornalista - spiegano gli organizzatori - ma anche una donna a cui piaceva essere ritratta. ‘Non mi fotografate di nascosto, chiedetemi una foto e io mi metto in posa per voi. Sono una fotografa e amo essere fotografata, noi fotografi siamo vanitosi’, diceva. Eravamo ad Orvieto Fotografia, nel 2017, quando ha tenuto una delle sue più coinvolgenti masterclass con studenti e professionisti. Tanti sono i ricordi e gli insegnamenti che ha donato alla platea Fiof ad Orvieto, soprattutto nell’ultima edizione del 2022, insieme al maestro Francesco Cito, pochi giorni prima della sua scomparsa. Una donna dalla forza indescrivibile, umile e tenace, dolce ma allo stesso tempo forte, una donna sensibile soprattutto alle dinamiche sociali e politiche del nostro Paese. Il suo ultimo saluto dal palco di Orvieto è stato per i giovani: ‘Fate la rivoluzione, continuate a sognare e a lottare per quello in cui credete… Io l’ho fatto!’. Fiof ha deciso di ricordarla attraverso la fotografia, non la sua fotografia, ma ‘Viceversa’, invertendo l’obiettivo fotografico".

Letizia raccontata attraverso lo sguardo di chi l’ha conosciuta, di chi l’ha amata, di chi ha vissuto momenti del suo lungo percorso professionale e personale.