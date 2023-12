Oltre trecento firme per scongiurare la riapertura della Ztl

TERNI Oltre 300 firme contro la riapertura natalizia della Ztl. Il Comitato Famiglie del Centro Storico fa sapere di aver "depositato in Comune, Prefettura e Questura di Terni, la petizione con l’elenco delle 312 firme raccolte contro l’apertura della Ztl nel centro storico". "Restiamo in attesa della determinazione ufficiale da parte e di conoscere il nome di chi si assumerà la responsabilità di questo atto che aggraverà in termini di vivibilità, salute, traffico e smog la già critica situazione nella Ztl – continua il Comitato –. A questa inopportuna sperimentazione di apertura dall’8 dicembre al 6 gennaio (dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20) i cittadini si sono chiaramente opposti attraverso la petizione appena depositata. Ribadiamo all’amministrazione comunale di considerare l’ipotesi di un doveroso passo indietro o laterale, alla luce delle evidenti criticità di sicurezza e vivibilità del centro storico ampiamente evidenziate come da pareri di studi professionali, tecnici e legali". "Ci opporremo alla riapertura fino alla fine e con ogni mezzo possibile", è la conclusione.