Oltre 500 ciclisti alla “Wine. Marathon“

Sarà un’edizione speciale la numero quindici per la “Orvieto Wine Marathon“, la gara ciclistica di interesse nazionale Fci organizzata dal Team Eurobici e dall’Asd Morranno in festa, che è in programma domani a Ciconia. La gara di Orvieto di mountain bike, che per il secondo anno si apre anche alle e-bike, sarà infatti la prima tappa della challenge “Prestigio“ organizzata dalla rivista di seùttore più seguita in Italia, Mtb Magazine, ed è stata inserita anche nel circuito “Sentieri e Sapori“ oltre a quelli “Umbria Tuscany“ e “Umbria Marathon“ di cui fa tradizionalmente parte.

Saranno oltre 500 i ciclisti provenienti da tutta Italia e anche dall’estero che si presenteranno ai nastri di partenza per affrontare i due diversi tracciati: il “Marathon“, lungo 48 chilometri per 1600 metri di dislivello, e il “Classic“, 26.4 chilometri di lunghezza per 862 metri di dislivello.

Due percorsi che, per l’occasione, sono stati tirati a lucido e arricchiti di nuove impegnative e divertenti varianti. In particolare un single track di quattro chilometri con un tratto in salita molto tecnico tra il Campo Grande e il Gpm con e i nuovi salti del Caciotosto Bike Park.

Il ritrovo dei partecipanti è previsto nell’area allestita in via delle Acacie a Ciconia da dove il gruppo si trasferirà, attraversando via dei Tigli e via delle Robinie, alla partenza che è stata fissata in Strada del Poggente.