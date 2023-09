Ok all’ammodernamento dei frantoi. La giunta regionale aiuta il futuro

La giunta regionale, su proposta del vicepresidente e assessore all’Agricoltura Roberto Morroni, ha approvato due provvedimenti a supporto del settore agricolo umbro. Il primo riguarda una delle produzioni di eccellenza dell’Umbria, l’olio, e mette a frutto le risorse provenienti dal Piano nazionale per la ripresa e la resilienza per dare slancio al processo di innovazione e sostenibilità, attraverso l’ammodernamento dei frantoi, che porterà anche a un innalzamento qualitativo. La Giunta ha infatti attivato il bando che, nell’ambito del Pnrr, prevede la concessione di un contributo a fondo perduto per l’ammodernamento degli impianti di lavorazione, stoccaggio e confezionamento dell’olio extravergine per migliorare la sostenibilità del processo produttivo, ridurre la generazione di rifiuti e favorirne il riutilizzo a fini energetici. "È un intervento rilevante - sottolinea Morroni - che mette a disposizione delle imprese olivicole umbre circa 3,8 milioni di euro che, unitamente alle risorse stanziate per la filiera dell’olio con il Programma di sviluppo rurale 2014-2022, consentiranno di irrobustire ulteriormente il comparto. che negli ultimi anni ha dovuto affrontare un calo significativo della produzione".

Il secondo atto è relativo al riconoscimento del carattere di eccezionalità delle piogge alluvionali dei giorni 23 e 30 giugno scorsi che avevano determinato anche l’esondazione del fiume Tescio e che, in particolare nei territori comunali di Assisi, Valfabbrica e Nocera Umbra, hanno causato ingenti danni in strade poderali e interpoderali, terreni agrari e attrezzature delle aziende agricole operanti in quelle aree. Dai sopralluoghi compiuti dall’Afor, l’Agenzia forestale regionale, sono stati registrati danni superiori al 30% della Produzione lorda vendibile dei territori delimitati. "Eventi di questa portata, sempre più frequenti - rileva il vicepresidente Morroni - necessitano di un intervento immediato da parte delle istituzioni nazionali. Ed è per questo che la Regione (delibera approvata mercoledì) ha attivato le procedure per ottenere da parte del ministero dell’Agricoltura il riconoscimento dello stato di eccezionalità dell’evento meteorologico e conseguente richiesta di assegnazione di risorse, a valere sul Fondo di solidarietà nazionale previsto dal decreto legislativo n.1022004 per favorire la ripresa dell’attività produttiva a favore delle aziende che abbiano subìto danni".