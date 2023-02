Oggi torna il carnevale dei ragazzi

E’ in programma oggi, organizzato dal Centro della Gioventù, coordinato da Beniamino Rughi, la 61^ edizione del "Carnevale dei Ragazzi", una delle tante felici intuizioni del cavalier Araldo Vispi, una vita spesa nell’insegnamento, nell’apostolato, oltre che accanto e per i giovani. Occasione di festa, di socializzazione, di incontro aperto a tutti senza alcuna divisione, di voglia di divertirsi tra nuvole di coriandoli e stelle filanti. Partecipano maschere singole e a gruppi, carri allegorici, complessi musicali. Questo il programma: Ore 14,45 Raduno Parcheggio Martiri della Resistenza, ore 15 inizio della sfilata attraverso Via Beniamino Ubaldi, Via Perugina, Via Mazzatinti, Via Reposati, Via Armanni, Corso Garibaldi, Via della Repubblica per r concludersi in Piazza 40 Martiri dove alle 18 avrà luogo la premiazione, sulla base di una graduatoria stilata sulla base del giudizio espresso da una commissione di esperti e con la colonna sonora . della "The Music Brother William e Wilson". Tre al momento i carri allegorici che si sono iscritti, "Peter Pan " delle Maestre Pie Filippini, "Il Maggio a Gubbio" del gruppo di Semonte, "Bud Spenser e Terence Hill", ispirato sicuramente ai temi dell’attesissimo, a livello internazionale, "Spenserhill festival" in programma a Gubbio, zona teatro romano, dal 27 al 30 luglio 2023.

Proseguono intanto le iniziative riservate ai bambini e loro famiglie all’interno della mostra "L’ingegno di Leonardo. Le macchine" allestita, con grande successo, nel museo civico del Palazzo dei Consoli. Oggi, domenica 19, sabato 25 e domenica 26 febbraio, alle ore 16, una visita guidata gratuita animata dove sarà Leonardo da Vinci in persona a guidare i bambini e le loro famiglie tra le sue macchine ed invenzioni. Inoltre, sempre oggi, tutti i bambini che entreranno al museo mascherati avranno diritto ad un’agevolazione sul biglietto di ingresso. Promossa dal Comune di Gubbio e Gubbio Cultura e Multiservizi in collaborazione con il Museo Leonardo da Vinci di Firenze, sarà visitabile fino al prtimo maggio 2023.

g.b.