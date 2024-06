Oggi nella chiesa del Gioiello l’ultimo saluto a Sofia Addoni

MONTE S. MARIA TIBERINA - Oggi nella chiesa del Gioiello alle ore 15,30 l’ultimo saluto a Sofia Addoni, la ragazza di 30 anni originaria di Marcignano nel comune di Monte Santa Maria Tiberina stroncata da un malore improvviso.

Un lutto terribile che in queste ore ha provocato grande cordoglio in tutto il comprensorio dove era molto conosciuta anche per essere stata la cantante del gruppo Ef Gee Bis.

In rispetto di questo dramma che ha travolto tutta la comunità locale sono stati annullati gli eventi in programma per oggi a Città di Castello inseriti in Estate in Città. La serata in musica prevista per stasera in Piazza Matteotti verrà rimandata a causa della tragedia che ha colpito Sofia: "Essendo una cantante della nostra città, la sensibilità, sia da parte nostra come organizzazione sia da parte degli artisti che si sarebbero dovuti esibire, ci ha imposto di rimandare l’evento.

Verrà concordata in futuro una nuova data insieme all’ufficio commercio", così scrive in una nota diramata dal Comune Luca Tognelli dell’associazione culturale Sinergia giovanile, che promuoveva l’iniziativa.

Nei social intanto miriadi di parole commosse ricordano Sofia, la sua giovane vita spezzata, la sua voce che resterà indimenticabile e che ha fatto da sottofondo a cerimonie, feste private e pubbliche in tutto il comprensorio.

Sofia era una ragazza molto impegnata su vari fronti, attiva anche nel mondo dell’associazionismo e lascia di lei un ricordo diffuso tra le tantissime persone che hanno avuto modo di apprezzarne le qualità nella sua breve vita.