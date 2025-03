Oggi la sfilata dei cento trattori agricoli

GUALDO TADINO L’hanno chiamato “Trattorista in festa“ il raduno di trattori agricoli che si svolge oggi nel comprensorio gualdese-nocerino. E che ha suscitato l’interesse di tante persone, con iscritti provenienti dal territorio della fascia appenninica, ma anche da Comuni vicini come Assisi, Bastia, Gubbio e dalla Marche. L’iniziativa, che ha avuto dei precedenti con trattoristi gualdesi che da Rasina sfilavano verso il centro con arrivo nel parco di San Guido, stavolta ha una prospettiva diversa: basta pensare che ai nastri di partenza ci saranno quasi un centinaio di trattori, con un seguito di almeno 200 persone.

Il programma: raduno dalle 9 in piazza Federico II di Svevia, negli spazi già usati per il mercato settimanale: iscrizioni e gadget in omaggio, colazione insieme come momento di convivialità e dialogo, con racconti, curiosità, ammirazione dei mezzi a disposizione usati soprattutto per i lavori agricoli; verso le 11,30 accensione dei motori e partenza della lunga sfilata, attraverso strade collinari non eccessivamente gravate dal traffico: si va verso Cerqueto, Grello, Colle di Nocera, Salmata, Ponte Parrano, Nocera Umbra: dopo il tour nella città delle acque, tutti si ritrovano in un noto ristorante per il momento conviviale.

Verranno assegnati alcuni premi speciali al gruppo più numeroso, al trattorista più giovane, al più anziano, a chi arriverà da più lontano e al trattore con maggiore potenza. Previste anche prove di abilità A.C.