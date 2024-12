Oggi assemblea regionale dei Democratici

"Dopo le vittorie alle amministrative e il successo alle Regionali, l’elezione di Stefania Proietti segna la fine di un’annata di risultati positivi per il Partito democratico e il Patto avanti, culmine di un lavoro iniziato anni fa e che ha riportato un partito in macerie ad essere una comunità vincente, capace di attrarre talenti e consenso". E’ quanto afferma il segretario regionale del Pd, Tommaso Bori che sottolinea come "nell’ultimo anno siamo stati capaci di cambiare la storia dell’Umbria, vincendo con candidati credibili, coalizioni ampie e coese e programmi realizzabili in tante città che hanno cambiato segno e in tante altre che sono state confermate, dopo anni di buona amministrazione. Ad attenderci ora – spiega – sono tutti i dossier che la destra incapace ha lasciato sui tavoli, problemi inevasi e aggravati nel corso degli anni, a partire dalla questione della Sanità Pubblica, che saremo in grado di risolvere con il lavoro, la competenza, la coesione e la stabilità che saremo in grado di mettere in campo al fianco della presidente Proietti". Il quadro della situazione, prospettive e sfide future saranno al centro della prossima Assemblea regionale del Pd, che si riunirà pomeriggio al 100dieci caffè alla presenza della coordinatrice della Segreteria Nazionale, Marta Bonafoni. Ed è lì che dovrebbe essere annunciata la presenza di due esponenti del partito nella Giunta regionale.