Oggi apre la ’Pink House’: "Sarà la casa dei diritti"

GUALDO TADINO – La "Pink house di Omphalos", la prima casa accoglienza LGBTQIA+ nella nostra regione, viene inaugurata ufficialmente stamattina, alle 11, in via Gorizia, 1. A seguito del completamento dei lavori di ristrutturazione edilizia di due appartamenti, che sono stati donati e ristrutturati coi fondi dell’8 per mille ai Valdesi e alla generosità di tante persone ed enti che hanno scelto di sostenere il progetto, le abitazioni ora sono pronte all’accoglienza.

"La Pink House -afferma il presidente Stefano Bucaioni (nella foto)- rappresenta il primo progetto in Umbria di accoglienza e sostegno alle persone LGBTQIA+ vittime di discriminazione e in emergenza abitativa. Purtroppo tali case rifugio in Italia si contano sulle dita di una mano, mentre i dati che arrivano dal nostro centro antidiscriminazioni, così come dagli altri in giro per l’Italia, ci dicono che ce n’è veramente tanto bisogno. Infatti non sono pochi i casi di ragazzi e ragazze lesbiche, gay, bisessuali o trans oggetto di discriminazione all’interno delle proprie famiglie, che alle volte vengono cacciate di casa e non hanno un posto dove andare. L’attivazione della casa rifugio in collaborazione con i servizi sociali del territorio ci permetterà di offrire una risposta completa e coordinata a tali emergenze, che ad oggi è difficile, se non impossibile garantire".

Al taglio del nastro inaugurale parteciperanno il sindaco Massimiliano Presciutti, l’assessore al welfare Gabriele Bazzucchi, autorità regionali e comunali e dirigenti dell’associazione.

Alberto Cecconi