"Odore di gas a scuola". Paura a Case Bruciate. Evacuata la struttura

L’allarme è scattato appena dopo il suono della campanella. Momenti di paura ieri mattina a Case Bruciate, intorno alle 8.30, dove gli alunni della scuola Primaria e dell’Infanzia "Gabelli" sono stati evacuati dalla struttura, insieme alle maestre. Da quanto si è appreso, il personale scolastico appena entrato in classe avrebbe sentito odore di gas nell’Istituto e così ha avvertito la dirigente e i vigili del fuoco. I bambini (ci sono oltre cento ragazzi tra Primaria e Infanzia che frequentano la struttura di via Montemorcino) sono stati subito fatti uscire e sono stati accompagnati nell’area verde della scuola, mentre dopo poco tempo è arrivata la decisione di terminare le lezioni. Così, intorno alle 9, i genitori si sono precipitati a prendere i figli per portarli a casa. "I bambini ci hanno riferito che si sentiva un forte odore di gas", raccontano alcune mamme.

Ma cosa è successo? Da quanto si è appreso l’odore di gas proveniva dall’esterno della scuola (si tratterebbe di una guarnizione, poi cambiata). Ieri mattina i vigili del fuoco di Perugia hanno infatti controllato all’interno della "Gabelli" e non sono emersi problemi. Il tutto, mentre i ragazzi erano già stati portati fuori dalle loro classi, per garantire loro sicurezza. "Ma viste le temperature basse – raccontano ancora alcuni genitori – la scuola ha preferito non far stare i bambini in giardino al freddo, ma ha ben deciso di farli tornare alle proprie abitazioni". La situazione è stata comunque risolta in breve tempo.

La dirigente dell’istituto "Comprensivo Perugia 11", la professoressa Isa Settembrini, ha coordinato le operazioni di evacuazione. Si è subito diretta alla scuola Gabelli, seguendo passo passo la situazione, accertandosi che tutti i bambini stessero bene. E dopo le verifiche effettuate dai pompieri ha comunicato ai genitori - attraverso una circolare - che oggi "le lezioni riprenderanno regolarmente".