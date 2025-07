Occupazione del suolo pubblico. Ecco le nuove regole del Comune

L’estate è tornata e, vista la possibilità di sfruttare maggiormente gli spazi all’aperto da parte delle attività commerciali, l’amministrazione comunale ha avviato un’importante fase di riorganizzazione delle occupazioni di suolo pubblico. Un lavoro, quello portato avanti dall’assessorato allo Sviluppo economico guidato da Micaela Parlagreco, che risulta molto complesso data la necessità di garantire equilibrio tra le esigenze delle attività commerciali e la tutela della sicurezza, della viabilità e del decoro urbano. "Stiamo lavorando – spiega l’assessore – alla stesura di un regolamento che verrà poi condiviso con le associazioni di categoria, e che, essendo subordinato alla legge nazionale, potrà entrare in vigore solo al termine della proroga della stessa. Intanto abbiamo riconcesso le occupazioni già in essere, introducendo alcuni criteri che riteniamo essenziali: priorità alla sicurezza stradale e al relativo parere viario della municipale, con la valutazione caso per caso a seconda delle singole situazioni; obbligo di allegare il piano di sicurezza, il piano sanitario e soprattutto di dimostrare la regolarità contributiva". Parlando di concessioni comunali, tutti gli operatori sono invitati a rivolgersi all’Ufficio Tributi per regolarizzare la propria posizione. Le concessioni saranno valide fino al 30 settembre salvo ulteriori proroghe. "Nonostante i vincoli imposti dalla legge nazionale – spiega l’assessore – l’amministrazione intende comunque inviare un segnale che non penalizzi le attività economiche ma ponga l’accento su sicurezza della viabilità, igiene, rispetto del contesto urbano e armoniosa convivenza tra residenti e attività. Stiamo procedendo a una riorganizzazione complessiva del sistema delle occupazioni di suolo pubblico e della viabilità urbana, ci scusiamo pertanto per ogni possibile disagio e chiediamo pazienza".

Federico Minelli