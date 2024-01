"Occhio all’sms. Quel pacco non esiste"

PERUGIA "Ciao Lino, il tuo pacco è stato consegnato il 28.12 alle ore 15 al punto di consegna. Vedi dove puoi ritirare il tuo pacco: clicca qui. Attenzione a questo falso sms diffuso in questi giorni perché non esiste alcun pacco in attesa di ritiro, ma si tratta di un tentativo di furto dei nostri dati personali e dei nostri soldi". Così Damiano Marinelli, presidente dell’Unione nazionale consumatori Umbria, mette in guardia da una truffa sempre più frequente e a danno soprattutto degli anziani.

"Il messaggio - prosegue Marinelli – ci invita a premere su questo strano link per scoprire dove possiamo ritirare il nostro presunto pacco, consegnato per noi qualche giorno fa. Mi raccomando non crediamoci, non inseriamo i nostri dati sensibili e non paghiamo niente, perché è una trappola: il pacco non esiste".

Marinelli, che di professione fa l’avvocato, spiega che sono tante le persone raggirate da questa falsa notifica che arriva sia via telefono o sulla casella di posta elettronica. Qualche consiglio? "Diffidiamo sempre di questi messaggi, e soprattutto verifichiamo se l’avviso inviato coincide con quello che realmente abbiamo fatto. In pratica, ci deve sempre essere un riscontro tra l’sms e la realtà dei fatti. Se abbiamo ordinato un pacco avremo la ricevuta e pertanto sapremo chi è il vero mittente. In ogni caso rivolgersi subito alle forze dell’ordine e denunciare l’accaduto".

Silvia Angelici