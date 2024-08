occhio alle agevolazioni

FOLIGNO - Scade il 15 settembre il termine per presentare domanda di accesso alle agevolazioni per il pagamento della Tari. Si tratta di agevolazioni che verranno concesse in base all’Isee. Nel dettaglio la riduzione per la Tari per il 2024 è del 90 per cento per un valore Isee compreso tra 0 e 3mila euro, del 70 per cento per un valore Isee tra 3.000,01 e 5mila euro, del 50 per cento per un valore tra 5.000,01 e 12mila euro. I soggetti aventi diritto, al fine di usufruire della riduzione annunciata, dovranno presentare apposita domanda, utilizzando i modelli disponibili sul sito internet (www.comune.foligno.pg.it) o presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico. La domanda, debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta, deve essere consegnata all’Ufficio Relazioni con il Pubblico situato in Piazza della Repubblica n. 10 (aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e il martedì e giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30), inviata con raccomandata o in alternativa inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Ente ([email protected]). La domanda può essere presentata anche in modalità telematica attraverso il servizio Istanze on line. Le agevolazioni saranno concesse nei limiti e fino ad esaurimento delle risorse stanziate nel bilancio di previsione 2024. L’Amministrazione predisporrà apposita graduatoria in ordine crescente di Isee.