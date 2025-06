Obiettivo: ridurre le perdite. Condutture idriche al setaccio di Umbra Acque

Tra i cantieri in corso nelle condutture idriche di Umbra Acque (su 200 chilometri di linee totali) ci sono anche alcune importanti zone di Città di Castello. L’obiettivo è quello di ridurre le perdite grazie al progetto finanziato con fondi Pnrr per la sostituzione delle condotte di distribuzione. Nel comune tifernate sono previsti tre interventi di sostituzione delle linee di cui due nella zona di Riosecco e uno nella zona 167.

A Riosecco un primo intervento si è concluso con la bitumatura delle strade interessate dai lavori alla rete idrica: sostituiti circa 4 chilometri di condutture. Un secondo stralcio riguarda la stessa zona fino a via Alfonsine o via Pieve delle Rose e un tracciato acquedottistico che si snoda per altri 3 chilometri e mezzo andando così a completare l’opera di risanamento. "Per questo cantiere – spiega Umbra Acque in una nota diramata ieri – si sta completando la posa della condotta principale a cui seguiranno le fasi di collaudo, sanificazione, collegamento alla linea principale e riallaccio delle utenze dalla vecchia alla nuova tubazione". Ultima fase di intervento sarà la bitumatura delle strade con conclusione dell’intervento nel mese di ottobre.

Altri lavori in vista nella zona 167 Madonna Del Latte per 4 chilometri coi cantieri che saranno avviati nel mese di settembre, ma non è tutto. Il territorio comunale è interessato da altri interventi finanziati dal sistema tariffario. Il primo riguarda la zona di Trestina con il riordino del sistema idrico attraverso la posa di una nuova condotta che alimenta il serbatoio e la realizzazione di un tratto di tubazione che da Bivio Lugnano serve Badia Petroia (costo totale è pari a 1,1 milioni di euro); anche in questo caso i lavori sono in corso di esecuzione e finiranno a ottobre.

Altro cantiere si aprirà in centro storico, in via dei Casceri, con la sistemazione della fognatura e il ripristino della pavimentazione per un costo complessivo di 800 mila euro con inizio dei lavori previsto nel mese di settembre. "Apprezziamo molto gli impegni assunti da Umbra Acque per il ripristino delle strade comunali interessate da lavori. La società che si occupa del servizio idrico è nei fatti un interlocutore credibile e affidabile: un esempio positivo che ci auguriamo venga imitato dagli altri gestori dei sottoservizi che hanno aperto o apriranno cantieri nel territorio, dai quali ci aspettiamo lo stesso senso di responsabilità nell’adempimento dei doveri di sistemazione dei manti stradali sui quali effettuano scavi": lo dichiara il sindaco Luca Secondi, commentando la nota con la quale Umbra Acque ha fatto il punto sugli interventi, plaudendo alla sistemazione puntuale delle strade, circostanza che non si era verificata in altri cantieri con le ditte che hanno lasciato intere strade della città "a pezzi".