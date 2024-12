Nuovo supermercato Emi a Umbertide: riqualificazione del Molino Popolare con 6 milioni di investimento

UMBERTIDE – Un grande supermercato Emi al posto dello storico Molino Popolare. Aprirà i battenti oggi dopo la riqualificazione dell’area grazie ad un investimento di oltre 6 milioni di euro da parte di GMF srl, azienda del Gruppo Unicomm.

Si tratta di un nuovo edificio di 2.500 mq dei quali 1.500 adibiti ad area vendita. Recuperato anche l’edificio del vecchio Molino risalente agli anni ‘50 da destinare in futuro ad attività commerciali.

Il progetto ha previsto la realizzazione di una bretella di collegamento tra la ex Tiberina 3 bis e via della Repubblica e la creazione di una nuova rotatoria. Secondo il Comune questa sarebbe "un’importante opera che consentirà di gestire il traffico veicolare sul lungo rettilineo e che consentirà di rallentare i veicoli soprattutto se diretti verso il centro storico. La rotatoria è fondamentale anche per la gestione di via della Commenda".