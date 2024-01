Nuovo corso di Alta formazione. Via al Master in gestione aziendale intitolato a Roberto Grandis

Dopo mesi di organizzazione è pronto a partire, il 19 gennaio, il Corso di Alta Formazione in Gestione Aziendale intitolato a Roberto Grandis, nato dall’idea dell’omonimo comitato, composto da amici, colleghi e persone a lui vicine. Il master è totalmente gratuito, avrà come sede le aule della Scuola di Specializzazione in Beni Storico-Artistici dell’Università di Perugia, nel Complesso dell’ex Monastero di San Benedetto. Il Corso, patrocinato dal Comune di Gubbio e dalla Camera di Commercio dell’Umbria e che vede anche la collaborazione della società di formazione Empatheia, sarà completamente gratuito, e permetterà alle circa 20 persone che parteciperanno (selezionate in base all’Isee per favorire chi non ha la disponibilità per affrontare un master) di vivere un’esperienza formativa unica, grazie alle lezioni che saranno presiedute da docenti di alto profilo – che non percepiranno compensi per il loro apporto all’iniziativa – provenienti dal mondo della formazione, della consulenza, da quello aziendale e accademico. La durata sarà da gennaio a luglio, in 200 ore di lezione divise in 27 giornate, con l’obiettivo di fornire una visione di insieme delle funzioni aziendali, delle competenze manageriali e degli strumenti gestionali necessari per acquisire una comprensione globale delle dinamiche aziendali. L’apertura del corso si terrà venerdì alle 10, alla presenza del sindaco di Gubbio, Filippo Mario Stirati, del segretario generale della Camera di Commercio Federico Sisti, del direttore didattico del Corso Alessandro Lelli e di alcuni dei docenti, di Patrizia Maurizi, presidente del Comitato Roberto Grandis, di Enrico Salza e Luigi Ciotti, presidenti onorari.