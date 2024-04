La nuova stazione di Collestrada: "Sarà pronta alla fine del 2027". Un treno ogni mezz’ora per Perugia

Perugia, 11 aprile 2024 – Entro la fine del 2027 sarà attiva la nuova stazione ferroviaria di Perugia Collestrada Aeroporto. E’ l’annuncio che ieri hanno messo sul tavolo Regione e Rete Ferroviaria Italiana Rfi, per un progetto che è stato finanziato con 7 milioni di euro, che rientrano nei 105 milioni totali per il potenziamento della Foligno-Perugia-Terontola. Al tavolo la governatrice Donatella Tesei, l’assessore Enrico Melasecche (che ha annunciato, tra il serio e il faceto, che nella prossima legislatura rifarà l’assessore) e Gianpiero Strisciuglio, amministratore delegato e direttore generale di RfI.

La fermata dovrebbe essere realizzata in prossimità del Centro Commerciale Collestrada: al momento Rfi ha avviato il progetto di fattibilità tecnico economica sulla base degli input condivisi, stimando che il completamento delle attività progettuali, a cura di Rfi, possa concludersi entro il 2024 e si possano richiedere le autorizzazioni e avviare le attività negoziali nel corso del 2025, a valle dell’approvazione della variante del Piano Regolatore da parte del Comune di Perugia. Poi il progetto sarà cantierabile per concludersi – se tutto filerà liscio – a fine 2027. Ma su certe date è sempre bene essere prudenti. Il principale obiettivo è quello di collegare l’aeroporto con la fermata ferroviaria: a fare la spola ci saranno apposite navette e di creare un parcheggio di scambio proprio nel centro commerciale. Attualmente su quella linea passano 23 coppie di treni al giorno, un treno ogni 45 minuti circa. Per essere competitivo il servizio dovrà alzare la frequenza: l’ipotesi fatta ieri è di 2 coppie all’ora, circa un treno ogni mezz’ora per ogni direzione. Tutto ciò è contenuto nell’ambito del Tavolo Tecnico istituito nel 2022 tra Regione, ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Rfi per il potenziamento della linea ferroviaria Foligno-Terontola e la priorità della fermata ferroviaria è proprio quella di facilitare l’interscambio ferro-aereo con l’aeroporto internazionale dell’Umbria "San Francesco d’Assisi". Di grande importanza per chi sceglierà di arrivare con il treno, anche il collegamento con Umbria Fiere, altro polo di attrazione. Meno allettante per chi sale o scende da e per Perugia in auto: una corsa ogni mezz’ora non è certo competitiva. Tutto questo dovrebbe intrecciarsi con i lavori di ampliamento del centro commerciale ad opera di Eurocommercial, proprietario degli immobili e dei terreni. Un tema che prima o poi riemergerà.

M.N.