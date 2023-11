Nuova sede per il commissariato. Sarà ospitato nella Scuola di polizia

Sindacati e politici esprimono grande soddisfazione per il decreto firmato dal capo della Polizia, Vittorio Parisi, con cui finalmente si dà il via all’iter per la realizzazione della nuova sede del commissariato di Spoleto. A dare la notizia è stato il Sap in seguito all’incontro tra il segretario nazionale del sindacato autonomo di polizia, Stefano Paoloni, e il capo della polizia. Il problema della sede del commissariato esiste da anni. I locali di Viale Trento e Trieste sono in affitto e sono inadeguati ad ospitare gli uffici della polizia. Camere di sicurezza mai adeguate, ma soprattutto accesso ai disabili impedito dalle numerose barriere architettoniche. Da anni si parla del trasferimento in nuovi locali e da anni si parla della possibilità di realizzare la nuova sede all’interno della Scuola di polizia “Rolando Lanari“ che si trova a 200 metri dall’attuale sede del commissariato. A realizzare il nuovo commissariato sarà l’ Inail già proprietaria dell’immobile della Scuola di polizia che percepirà comunque un affitto inferiore rispetto a quello da sostenere per l’attuale sede. Al momento mancano ancora i dettagli dell’operazione e le date. "La realizzazione del nuovo commissariato – dichiarano il segretario provinciale del Sap, Franco Giansiracusa, e il consigliere nazionale Moreno Elia - consente di risolvere tante problematiche logistiche che in questi anni hanno minato la funzionalità degli uffici. Tra gli obiettivi a breve e medio termine c’è anche quello di elevare la Scuola di Spoleto a rango superiore, così da ottenere anche un adeguamento della pianta organica e un ampliamento delle funzionalità. In questo ambito si inserisce anche la costruzione di 25 nuovi alloggi".

L’operazione è stata sostenuta indifferentemente da tutte le forze politiche. Il consiglio comunale di Spoleto infatti nel 2021 aveva votato all’unanimità la mozione presentata dai consiglieri di Alleanza Civica che impegnava il sindaco a mobilitarsi verso le istituzioni per favorire il progetto di ampliamento della Scuola di polizia. Il consiglio comunale si era espresso all’unanimità anche nel 2009 quando fu approvata la variante al piano regolatore, proprio per consentire la realizzazione di nuovi volumi all’interno della Scuola di polizia. In ultimo ad impegnarsi su questo fronte è stata anche la presidente della Regione, Donatella Tesei, che si è attivata in prima persona per sbloccare la situazione.