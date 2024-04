Nuova sede della Lega: "Vicini al territorio"

FOLIGNO – Taglio del nastro per la nuova sede della Lega di Foligno. Il Carroccio, in vista delle amministrative con il sindaco uscente Stefano Zuccarini, candidato per il secondo mandato in testa ad uno schieramento di centrodestra e civici, inaugura i nuovi spazi di via XX Settembre 28. L’appuntamento è per sabato alle 18.309. Per l’occasione arriverà a Foligno lo stato maggiore della Lega: la presidente della Regione, Donatella Tesei, il segretario regionale Lega Umbria, Riccardo Augusto Marchetti, il deputato Virginio Caparvi, membro della Commissione Lavoro alla Camera, il segretario provinciale Lega Perugia, Francesco Cenciarini, assessori e consiglieri regionali della Lega Umbria. Coordina gli interventi il responsabile di sezione, Riccardo Polli. "Foligno è una delle prime città umbre ad aver dato fiducia alla Lega nel 2018 e, dopo i risultati ottenuti grazie al lavoro del sindaco Stefano Zuccarini, dei nostri assessori e consiglieri comunali, abbiamo dimostrato sul campo di averla meritata - dichiara il segretario della Lega Marchetti - inaugurare una nostra sede a Foligno è un’ulteriore testimonianza di quanto il nostro movimento sia e voglia rimanere vicino a questo territorio. La Lega nasce tra la gente ed è dal confronto con i cittadini che prende ispirazione per progettare e realizzare obiettivi concreti a vantaggio della comunità. La sede di Foligno non sarà solo punto di ritrovo per i militanti della Lega, che in questi cinque anni hanno lavorato con abnegazione e serietà a sostegno dell’amministrazione, ma sarà anche luogo di ascolto e confronto con chiunque voglia partecipare attivamente per proseguire il tanto fatto in questi primi cinque anni di amministrazione a trazione Lega".