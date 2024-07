Nuova preside al Classico: "Una realtà che conosco, arrivo con entusiasmo"

Cambio al vertice del Liceo classico Frezzi-Beata Angela’. Dal primo settembre sarà guidato dalla dirigente scolastica Maria Marinangeli, dopo il pensionamento della professoressa Rosella Neri. Marinangeli è stata per 12 anni dirigente del Polo liceale Mazzatinti di Gubbio e durante la sua direzione la struttura ha raggiunto successi sul fronte dei risultati didattici, progettuali e d’ iscrizioni. "Sono carica di entusiasmo - spiega Marinangeli - e con una gran voglia di fare bene. Mi confronterò con una realtà nuova, ma che conosco. Sono, di per sé, una innovatrice e mi auguro di fare un lavoro che proietti la scuola in un futuro sempre più presente nella quotidianità. Mi piacciono le sfide e sono pronta a questa nuova avventura. Lascio a Gubbio una realtà vivace, che mi ha dato tanto ma la nostra carriera è un percorso in continuo movimento e la voglia di mettersi in gioco c’è. E’ una sfida che ho accettato con entusiasmo". Marinangeli è laureata in Scienze politiche e Scienze dell’educazione, prima dell’incarico a Gubbio ha ricoperto il ruolo di preside a Gualdo Tadino e a Spoleto. Il Liceo Frezzi Beata Angela è un istituto prestigioso. Fanno capo al Frezzi - Beata Angela infatti il tradizionale Liceo classico ma anche il linguistico, il liceo delle scienze umane ed economico sociale. Il Frezzi è la realtà scolastica superiore più antica: la sua istituzione risale al 21 dicembre 1927, quando il podestà di Foligno con una delibera creò il Liceo classico comunale. Il nome Federico Frezzi fu suggerito da monsignor Faloci Pulignani.

Alessandro Orfei