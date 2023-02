"Nuova Pet-Tc, entro luglio azzerate le liste d’attesa"

di Alessandro Orfei

Taglio del nastro in grande stile per la nuova Pet-tc dell’ospedale di Foligno. Un impianto digitale, uno dei pochi in Italia (in tutto sono 4), che punta ad azzerare le liste d’attesa per questo tipo di prestazione entro luglio, con una previsione di 3.200 esami sostenibili. Un investimento da oltre 2 milioni tra Regione e Usl2. Alla cerimonia la presidente della Regione, Donatella Tesei, la presidente della Commissione Sanità del Consiglio regionale, Eleonora Pace, il sindaco Stefano Zuccarini, il direttore generale di Usl 2, Massimo De Fino, il direttore dell’ospedale di Foligno, Mauro Zampolini e i vertici della Medicina nucleare. Il tutto con un occhio al processo di riorganizzazione, in corso tra Foligno e Spoleto per il cosiddetto ‘terzo polo ospedaliero’. "Siamo di fronte a una rinascita – ha detto De Fino –: stiamo sostituendo apparecchiature per altre di ultima generazione". "La qualità del personale e delle attrezzature fanno differenza – ha spiegato Zuccarini – e questo segnale di attenzione ci riempie di orgoglio". Ottimista anche la consigliera Pace: "Facciamo investimenti seri e importanti per aumentare l’appropriatezza delle cure". A tutto campo la presidente Tesei, che ha colto l’occasione per fare il punto sulla sanità regionale: "Stiamo ricostruendo la sanità dopo il Covid – ha detto – e risponderemo ai cittadini con il concetto di rete. L’attrattività si potenzia con strumentazioni e professionalità. E la radiologia di Foligno è un’eccellenza". Sul buco in sanità: "Viene da lontano – ha aggiunto – e stiamo aspettando ancora le risorse Covid". Sulla riorganizzazione: "L’ospedale di Foligno è centrale e lo sarà ancora di più, puntando a dare risposte non solo all’Umbria". Il dottor Silvio Sivolella ha illustrato la sua precisione diagnostica e il potenziale di prestazioni del macchinario.