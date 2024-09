Nuova linea elettrica: lavori terminati

TODI - Terminati ieri gli interventi per la realizzazione di una nuova linea elettrica nell’area tra Montesanto e Porta Orvietana con il ripristino della consueta viabilità. Resta da ultimare - fa sapere il Comune - la riasfaltatura del tratto interno al parcheggio di bus e camper, il cui ripristino non inciderà sulla circolazione veicolare. Nel pomeriggio è stato fermato l’impianto di risalita al fine del taglio e rimozione di un albero pericolante dopo i temporali dei giorni scorsi. Attivato il servizio sostitutivo di bus navetta a supporto della linea Busitalia a servizio del centro. La riattivazione della risalita meccanizzata è previsto per la prima mattina di domani.