Nuova acqua per Piegaro. Lavori da 550mila euro per rifare la rete idrica

Partiti i lavori di riqualificazione della rete idrica a Pietrafitta. L’intervento, del valore di 550mila euro, sarà realizzato nell’arco di cinque mesi. Lo annuncia l’amministrazione comunale di Piegaro che con il via all’opera sulla rete idrica della popolosa frazione, attraverso fondi finanziati al 50% dal Pnrr mette mano ad un intervento che nel suo complesso punterà alla sostituzione sul territorio di circa 2.100 metri di condotte idriche con un costo stimato di oltre mezzo milione di euro. Ciò si inserisce all’interno di un più ampio progetto che riguarda la distrettualizzazione completa delle reti di distribuzione gestite da Umbra Acque e la sostituzione delle reti al fine di ridurre le perdite idriche per un importo complessivo di 52 milioni di euro, progetto che nell’ambito della graduatoria nazionale si è classificato in 4^ posizione ottenendo pertanto il finanziamento del 50% tramite fondi Pnrr. Le strade che saranno gradualmente coinvolte dai lavori di ammodernamento sono: via Antonio Gramsci; via delle Coste; via Roma; via Palmiro Togliatti.

La durata complessiva per l’esecuzione dei lavori è stimata in circa 5 mesi, di cui 4 per la realizzazione delle opere idrauliche ed uno per la realizzazione dei ripristini stradali definitivi. Durante l’esecuzione dei lavori, sarà sempre garantito il passaggio per i mezzi di soccorso, l’accesso pedonale alle abitazioni e dove possibile, con modifiche alla viabilità, sarà tutelato il transito delle automobili. Si raccomanda pertanto alla cittadinanza di prestare la massima attenzione alla segnaletica di cantiere che verrà installata. L’amministrazione comunale di Piegaro condivide "questo importante intervento che, seppur impegnativo per la cittadinanza, porterà certamente grandi benefici a medio e lungo termine e non solo in riferimento al contenimento delle perdite occulte. L’intervento – spiega il sindaco Roberto Ferricelli - si unisce agli importanti investimenti in corso da parte di Umbra Acque come il collettamento della rete fognaria in località Castiglion Fosco-Collebaldo a seguito di quello concluso già in località Ginestreto-Oro". Il Comune è inoltre impegnato con il gestore idrico anche nell’affrontare le criticità minori lungo singole zone che nel territorio comunale, causa vetustà delle reti, producono frequenti disservizi.