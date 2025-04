Novità a Pian di Massiano. Il Barton park raddoppia. Più verde, uffici e rotatoria

Il Barton Park raddoppia. La Giunta ha approvato l’ampliamento dello spazio verde di Pian di Massiano che si allargherà dall’altro lato di viale Meazza. L’annuncio in realtà, un paio di anni fa lo aveva dato Mauro Bartolini, spiegando che l’attuale spazio sarebbe stato messo in connessione con il percorso verde, grazie a un ponte solo pedonale che unirà le due aree. E l’altro ieri la Giunta ha dato l’assenso alla cosidetta procedura compensativa e l’avvio del procedimento di verifica di assoggettamento alla Vas ambientale.

"La richiesta si inserisce nell’ambito di un più ampio progetto di sviluppo ed ampliamento dell’insediamento presente nell’area di Pian di Massiano e appartenente al Gruppo Barton – si legge nella delibera di Giunta –. Con questa richiesta viene proposto di realizzare, sul lato opposto di viale Meazza, un nuovo edificio da destinare ad uffici, utilizzando una superficie aggiuntiva di 792 metri quadri da compensare con la realizzazione di interventi di miglioramento infrastrutturale dell’area, oltre ad una nuova zona a parco, in continuità con quella esistente, da destinare all’uso pubblico".

L’intervento, non conforme alle previsioni urbanistiche, comportava la necessità di apportare una variante al Piano attuativo, in variante al Prg e per questo la società ha chiesto di poter aderire ai principi compensativi e premiali che consentono di attribuire quantità edificatorie di incremento a fronte di impegni aggiuntivi per migliorare la qualità edilizia, urbanistica ed ambientale dell’ambito oggetto di intervento.

Nel dettaglio la Bex Srl (società dei fratelli Bartolini) si occuperà di realizzare una rotatoria d’innesto tra viale Meazza e via dell’Ingegneria; lo spostamento del marciapiede nel tratto di via dell’Ingegneria compreso tra la rotatoria suddetta e la strada di Santa Lucia; e percorsi ciclopedonali tra via dell’Ingegneria e viale Meazza.

"Il progetto di ampliamento dell’attività esistente – scrive la Giunta – consente lo sviluppo di un parco privato oggi destinato ad uso pubblico, rendendo quindi sostenibile dal punto di vista finanziario la fruibilità del parco a tutta la cittadinanza. Si tratta dunque di un intervento che oltre all’espansione del parco, comporta la conseguente rigenerazione urbana che consta di miglioramenti infrastrutturali nell’area, sia per l’accesso al parco sia per l’adeguamento della viabilità".

M.N.