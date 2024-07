’Notte Fucsia’, torna la festa diffusa. Tra spettacoli, giochi e street food

Sabato il centro storico si colora di fucsia, poi musica e spettacoli dal vivo, giochi di luce, intrattenimento per tutte le età nella terza edizione della "Notte Fucsia". "A partire dalle ore 18.30 sarà festa con i monumenti, le piazze, i corsi e i negozi rigorosamente colorati a tema in un’atmosfera coinvolgente e piacevole", dice l’assessore al commercio e al turismo Letizia Guerri, presentando l’evento organizzato dal Comune con il Consorzio Pro Centro e il supporto di Aurora Eventi. Dopo il successo delle prime due edizioni, la "Notte Fucsia" di Città di Castello promette di sorprendere ancora con una festa diffusa, che toccherà tutte le piazze e i corsi principali della città. Lo shopping sotto le stelle nei negozi del centro storico aperti per l’occasione, gli spettacoli, la musica con i dj set, l’animazione per i bambini con artisti di strada e gonfiabili, faranno da cornice a un percorso tra le piazze e i palazzi nei quali sarà possibile curiosare tra i mercatini, scoprire ricette ispirate alla serata nei ristoranti e nei bar, mangiare e bere a passeggio con lo street food. Il colore fucsia dominerà le vetrine delle attività commerciali che hanno aderito all’iniziativa, mentre la musica itinerante avvolgerà la città. Punti fotografici e street food completeranno l’offerta della serata.

Immancabile, ancora una volta, la parentesi dedicata alla sensibilizzazione su temi di interesse sociale, a cominciare dall’attività del Centro Antiviolenza Medusa. "Sarà una lunga notte, un appuntamento che oramai fa parte dell’estate non solo di Città di Castello ma dell’intera vallata, che abbiamo pensato davvero per tutti", evidenzia il presidente del Consorzio Pro Centro Cristian Braganti che aggiunge: "Il nostro centro storico sarà ancora una volta bellissimo e accogliente, un luogo dove incontrarsi e fare shopping, che merita di essere vissuto quando ci sono eventi e iniziative, ma anche in tutti gli altri giorni dell’anno". Intanto stasera in centro "La notte dei miracoli", un magico viaggio nella musica italiana, fatto di sogni ed emozioni. Lo spettacolo è in programma dalle ore 21 in piazza Matteotti dove la musica e le parole saranno gli strumenti per lanciare un messaggio di amore e di condivisione attraverso i brani di alcuni dei più grandi cantautori italiani. Sul palco si esibiranno Francesco Conti (voce), Federico Luppi (tastiere), Lorenzo Baldacci e Davide Fiorucci (chitarre), Daniele Fiorucci (batteria) e Cristiano Lattanzi (basso), che si alterneranno con gli attori Livio Agostini e Mauro Silvestrini.