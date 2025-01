Nonna Sandrina taglia il prestigioso traguardo dei cento anni

Un traguardo straordinario: festa grande a Panicale per i cento anni di nonna Sandrina. "Sposa fedele e una vita di lavoro e tanti sacrifici, due figli maschi, la terza di sei fratelli", Sandrona Bocchetta riassume così il secolo di vita che l’ha condotta ieri ad essere festeggiata dall’affetto di tutti i familiari e della intera comunità di Panicale. "Dieci decadi sono un traguardo importante per Sandrina che le compie ma anche per tutti coloro che la conoscono e per la nostra comunità", hanno sottolineato ieri il sindaco Giulio Cherubini e la vicesindaco Anna Buso che sono andati a porgerle le congratulazioni a nome di tutto il paese. "Sandrina e tutte le persone anziane hanno fatto la storia della nostro comune, contribuendo alla crescita del nostro paese, e oggi rappresentano il legame diretto con gli anni passati. Ancora tanti tanti auguri", hanno aggiunto gli amministratori comunali. Fiori, una bella torta con le candeline da spegnere e lacrime di gioia per l’amata nonnina.