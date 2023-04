’Non ho l’età’ In città si torna a girare film

TODI- La città di Jacopone torna ad essere scelta come location principale per un film. Stavolta si tratta di ’Non ho l’età’, commedia diretta da Alessio Di Cosimo e interpretata da Alessandro Bertoncini, Valeria Fabrizi, Gigliola Cinquetti, Giuliana Lo Iodice, Paola Pitagora, Giuseppe Pambieri e Iole Mazzone. Le riprese sono appena iniziate in Umbria, con alcune scene ambientate nel Narnese e alle cascate delle Marmore, ma la produzione si sposterà per tre settimane nel territorio tuderte, dove i ciac avverranno nel centro storico e nelle campagne circostanti.

Saranno coinvolte nella produzione, dal 2 al 20 maggio, oltre 60 persone. La produzione si sposterà, poi, per due giorni ad Assisi, dove verrà realizzato il finale di fronte all’Abbazia di San Francesco. "Sarà un road movie dove il pulmino rubato alle suore della casa di riposo scarrozzerà i quattro anziani in giro per le strade dell’Umbria", svela il regista Alessio Di Cosimo. "L’intenzione è quella di riproporre il genere della commedia all’italiana che ci ha resi famosi in tutto il mondo. Cercherò di dare un taglio alle inquadrature tale da lasciare molta libertà di movimento e recitazione agli attori, utilizzando piani sequenza molto lunghi che permetteranno di apprezzare anche il territorio del cuore verde d’Italia". "Siamo felici che il territorio di Todi – dichiara il sindaco Antonino Ruggiano – sia stato di nuovo scelto per l’ambientazione di un’altra importante produzione cinematografica: il fatto che venga girata interamente in Umbria aggiunge valore alla strategia di promozione unitaria del cuore verde d’Italia messa in campo dalla Regione".

