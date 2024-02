"Non ha la maggioranza ma la sindaca non si dimette"

"La sindaca di Bastia non ha più la maggioranza, ma la destra manda avanti lo stesso il Comune con un terzo dei consiglieri eletti". E ’quanto evidenziano Laura Servi (Movimento 5 Stelle), Lucio Raspa (Gruppo Misto), Ramona Furiani e Luisa Fatigoni (Partito Democratico) alla luce dei più recenti accadimenti (dimissioni del vicesindaco Fratellini, uscita di due forze politiche dal governo cittadino), evidenziando come il sindaco Paola Lungarotti sia senza maggioranza e, invece di dimettersi, manda avanti il Comune di Bastia con appena sei consiglieri, un terzo di quelli che erano stati eletti. "Dopo l’approvazione del Bilancio e del PRG parte strutturale, la maggioranza di fatto non esiste più. Sciolta dalle divisioni interne e soprattutto dai tentativi di riposizionamento in vista delle prossime elezioni. Un atteggiamento a dir poco miope, arrogante e di malcelata superiorità intellettuale. Tutto questo dopo che in cinque anni non si è mai giunti a un concorde e proficuo dibattito su temi che avrebbero potuto e dovuto vedere il coinvolgimento del consiglio tutto, ad eccezione forse del consiglio aperto sui lavori di Piazza Mazzini dopo tante insistenze" spiegano ancora Servi, Raspa, Furiani e Fatigoni che oggi, alle 9.30, nella sala del consiglio comunale di Bastia Umbra, in conferenza stampa, parleranno della situazione politico amministrativa del Comune. Non mancando di ribadire come "tutti abbiano potuto vedere e toccare con mano quanto Bastia sia stata governata male".