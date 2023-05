"Noi non siamo equidistanti" Comitato schierato con l’Ucraina

PERUGIA – "Noi non siamo equidistanti". Il nome del comitato è l’indicazione di una precisa presa di posizione rispetto al conflitto tra Russia e Ucraina. Nel quale c’è un aggressore e un aggredito. In concomitanza con la Marcia della Pace, il comitato ha previsto un’iniziativa al cimitero militare inglese di Rivotorto di Assisi per "commemorare quanti sono caduti per la libertà in Europa, attualizzando l’iniziativa con ciò che sta accadendo in Ucraina" . "Noi stiamo dalla parte del popolo ucraino, aggredito dalla volontà russa di espansione territoriale", ha detto uno dei promotori dell’appuntamento, l’avvocato Valter Biscotti in occasione della presentazione a Perugia. Una conferenza stampa alla quale ha partecipato anche Inna Kachurovska, rappresentante della comunità ucraina a Perugia. Lo stesso Biscotti ieri ha incontrato il premio Nobel per la pace, Irina Sherbakova con la quale c’è stata "piena condivisione" di opinioni.