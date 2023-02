“Noi ce la siamo cavata“, evento al PostMod

Arriva oggi a Perugia il tour di presentazione del docu-film “Noi ce la siamo cavata“ diretto da Giuseppe Marco Albano che racconta in modo affettuoso e divertente, tra ricordi e interviste ai protagonisti, le vite di quei giovanissimi attori che trent’anni fa furono i protagonisti di “Io speriamo che me la cavo“, cult cinematografico della grande regista Lina Wertmüller, tratto dall’omonimo best seller di Marcello D’Orta. Ad ospitare l’attesissima proiezione alla presenza del regista e del cast sarà stasera alle 21.30 il cinema PostModernissimo: si tratta di una tappa molto importante per questo progetto dal momento che Perugia è la città di elezione proprio del regista del film Giuseppe Marco Albano che ormai da diversi anni l’ha scelta per viverci insieme a buona parte della sua famiglia. Adriano Pantaleo e i suoi ex compagni della terza B della scuola elementare di Corzano saranno presentati al pubblico dal critico Simone Rossi.

L’idea di “Noi ce la siamo cavata“ è nata proprio ad Adriano Pantaleo nel 2020 con l’avvicinarsi del trentennale dell’uscita del film e con la consegna dell’Oscar alla carriera a Lina Wertmüller. Pantaleo e Giuseppe Marco Albano, ne hanno parlato subito a Lina (insieme nella foto), entusiasta del progetto e che proprio al documentario ha concesso l’ultimo affettuoso contributo poco prima della sua scomparsa nel dicembre 2021. Tra i protagonisti del viaggio ci sono Isa Danieli, Gigio Morra e Paolo Bonacelli, il produttore Ciro Ippolito, il co-sceneggiatore Andrej Longo e la casting director Maria Rosaria Caracciolo.