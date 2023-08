Nodino, timori per la scuola "Occhio a traffico e rumori"

PERUGIA – Le criticità del Nodino (bretella stradale di 7 chilometri tra Collestrada e Madonna del Piano), non riguardano solo l’opera in sé, ma anche la sua realizzazione. E uno dei principali problemi sarà quello della rumorosità, dato che riguarda sia il bosco, il centro abitato di Collestrada e la sua scuola. Così il dirigente comunale dell’Area Governo del territorio, Gabriele De Micheli, mette nero su bianco i problemi e gli interventi che andrebbero adottati. "E’ necessario effettuare un monitoraggio acustico specifico per verificare la necessità di installazione di ulteriori barriere fonoassorbenti oltre a quelle già previste dal progetto – scrive - e prevedere comunque l’installazione di barriere acustiche naturali (alberature) ove possibile". De Michele evidenzia che "l’infrastruttura attraversa aree di notevole valenza naturalistica dove l’inserimento di una sorgente rumorosa, può indurre effetti negativi; è pertanto necessario la posa di asfalto fonoassorbente lungo tutto il tratto stradale. E per le stesse motivazioni – aggiunge al fine di ridurre l’effetto "colpo di fucile" dell’imbocco della galleria, è necessario rivestire il tratto iniziale dell’intradosso della galleria con pannelli fonoassorbenti per almeno 20 metri dall’ingresso galleria". Insomma non questioni da poco, tutt’altro. Poi si arriva alla questione-scuola: "E’ assolutamente necessario prevedere interventi di mitigazione acustica diretti sul plesso – afferma De Micheli - come ad esempio la sostituzione degli infissi. In fase di cantiere inoltre occorrerà porre particolare attenzione nell’organizzazione dello stesso cantiere in prossimità della scuola in termini di orari di lavorazione, in modo da minimizzare la rumorosità in corrispondenza degli orari di lezione". Michele Nucci