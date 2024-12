"No alla sosta a pagamento. Si regoli con il disco orario"

CASTIGLIONE DEL LAGO - "La sosta andrebbe regolata non a pagamento ma con disco orario. Nel periodo invernale dopo le feste di fine e inizio anno, va evitata la desertificazione del centro storico che coinvolge le attività preminenti. Se si tornasse al ripristino di una quota di sosta libera nel periodo invernale come nel passato ne beneficerebbero tutti". Così la coordinatrice di Forza Italia Pierina Lodovichi sollecita il Comune di Castiglione del Lago alla rinuncia ad implementare i parcheggi, "a beneficio di tutti i servizi presenti nel centro storico, con la bocciatura del parcheggio di via Belvedere nord, la mancata realizzazione della risalita meccanizzata dal lido comunale finanziata dalla Regione in particolare al servizio degli utenti dell’ospedale non hanno dato quelle risposte previste dal piano mobilità. A nulla serve l’impattante ascensore Sant’Agostino, struttura della discordia che deturpa il paesaggio al termine di un percorso pedonale in salita finanziato per portare i pedoni dal lungolago al centro storico e locale ospedale".