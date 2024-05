"Niente tagli al trasporto pubblico". Il Comune risponde alle polemiche

"Nessun taglio di chilometri per il trasporto pubblico dell’Orvietano, ma solo interventi di riorganizzazione per garantire a tutti i cittadini un servizio più efficiente e funzionale alle diverse esigenze". A dirlo è l’assessore comunale Gianluca Luciani della Lega. "Il nuovo servizio nasce da una rimodulazione del traporto pubblico attuale che con le stesse risorse vedrà servito un territorio più esteso, consentendo così, anche a chi risiede in zone periferiche non servite dal normale servizio pubblico di linea, di recarsi in centro città in bus – spiega Luciani –. Un sistema che è stato sperimentato con successo in alcuni comuni umbri, tra cui quelli guidati dalla sinistra, dove nel corso del tempo si sono visti i risultati in termini di soddisfazione dell’utenza. Ecco perché le polemiche che si sono scatenate a sinistra in queste ore ci appaiono strumentali e prive di senso, fomentate solamente dalla campagna elettorale in atto e non dalla reale consapevolezza del lavoro che si sta facendo. Sarà proprio adeguando i servizi alle esigenze delle persone che si eviteranno i tagli. Quello che chiediamo ai cittadini è di collaborare, prenotando le corse, affinché ci siano autobus per tutti, negli orari dove non si rischia di far viaggiare mezzi senza passeggeri, perché quel mezzo possa, invece, servire fasce di popolazione che fino ad oggi ne erano sprovviste". L’assessore Luciani ricorda, poi, nel dettaglio modalità e orari. "Con orgoglio - afferma - posso dire che dopo cinque anni di lavoro sono riuscito ad ottenere per il nostro servizio pubblico il servizio a chiamata di BusItalia per tutte le frazioni del comune di Orvieto a partire da lunedì 10 giugno. La stazione ferroviaria diverrà il nodo di scambio principale da cui sarà possibile raggiungere tutte le frazioni del Comune con il servizio a chiamata, l’ospedale con la Circolare B e due nuove linee (Circolare B1 e Circolare B2 che serviranno La Svolta-Ospedale-Ciconia-Stazione), Sferracavallo con la Circolare B e il servizio a chiamata, il centro città con la funicolare, la Circolare B e la Linea 5".

Cla.Lat.