Niente da fare per l’Orvietana. Il Livorno detta legge al Picchi

LIVORNO 4 ORVIETANA 2

LIVORNO (4-3-3): Ciubanu; Botrini (1’st Siniega), Brenna, Risaliti, Calvosa; Bellini, Hmalili (1’st Marinari), Bonassi; Russo (11’st Luci), Gucci (27’st Rossetti), Malva (33’st Dionisi). A disp.: Tani, Bacciardi, Frati, Arcuri. All.: Inidiani.

ORVIETANA (3-4-3): Rossi (1’st Formiconi); Berardi, Ricci, Mauro; Paletta, Fabri (43’st Esposito), Simic, Petritaj (1’st Caravagi); Coulibaly (30’st Bologna), Panattoni (43’st Pelliccia), Caon. A disp.:, Congiu, Darboe, Moretti, Barbini. All.: Rizzolo.

Arbitro: Aloise di Voghera (Liotta di S. Donà di Piave – Annoni di Como).

Marcatori: 4’ pt Russo, 14’pt Bonassi, 19’pt rig, 37’ Panattoni (O), 40’pt Malva (L), 40’st Dionisi (L).

Note: ammoniti: Marinari (L); Fabri (O). Angoli: 2-3. Recupero: pt 2’, st 5’.

LIVORNO - L’Orvietana torna sconfitta dal Picchi con un Livorno ormai con più di un piede in serie C. Inizia forte il Livorno e passa subito al 4’ con Russo di sinistro servito da Malva, replicando dopo 10 minuti con Bonassi che sfrutta un cross di Hamlili da sinistra ed insacca di testa. Al 16’ Fucci si divora un gol di testa mandando a latro un servizio al bacio di Russo, poi però c’è la reazione degli umbri che prima accorciano al 18’ su rigore decretato per fallo di Botrini su Caon con Panattoni e poi pervengono al pari al 36’ con lo stesso Panattoni che è abile a sfruttare un vuoto nella difesa amaranto. Prima volta in cui il Livorno si fa rimontare un doppio vantaggio. La partita è apertissima però ed al 40’ raddoppio personale per Malva che approfitta della respinta di Rossi su una punizione potente di Russo. Al 56’ Luci rimpiazza Russo nel tentativo di ostacolare la preponderanza avversaria a centrocampo. Nel finale entra Dionisi e scaccia i fantasmi all’85’ con un tocco da vicino che batte di destro il portiere Formiconi che era subentrato a Rossi.