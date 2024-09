Nicola Piovani dirige l’Orchestra Filarmonica

ORVIETO Le luci si accendono sul Teatro Mancinelli per l`ottava edizione dell` Orvieto Festival della Piana del Cavaliere, dedicata quest`anno all`onirico tema della Metamorfosi. Da oggi al 15 settembre 2024 artisti di fama internazionale si alterneranno sul palco dello storico teatro di Orvieto in un ricco parterre di appuntamenti tra concerti, spettacoli, conferenze a tema, arti figurative e teatrali, facendo interagire tra loro le diverse forme d`arte. Un tema, quello della Metamorfosi, che si lega al fluire inesorabile degli eventi, al modificarsi delle forme, al continuo divenire che, da sempre, scandisce il ritmo atavico della vita. Da Ovidio, ad Apuleio, a Kafka, la metamorfosi ha, da sempre, affascinato il pensiero di filosofi e pensatori spingendo alla riflessione sull`evolversi della vita. Oggi alle 2 “Ensemble InCanto” con la soprano Elisa Cenni e il direttore Fabio Maestri. Gli spettatori saranno incantati dalle note dell`Adagetto di Giacomo Puccini, in versione per ensemble a cura del direttore Maestri. Domani sempre alle 21 si entra nel vivo della kermesse con il concerto, “Ludwig van Beethoven, Sinfonia n. 9” (trascrizione per due pianoforti S.464 di Franz Liszt). Uno dei più grandi capolavori della storia della musica sinfonica, nonché, con l`ultimo movimento, simbolo universale di unità e fratellanza tra gli uomini. Sabato alle 17.30, appuntamento con la Conferenza Letteraria tenuta dal professor Bruno Milone e dedicata al tema “Metamorfosi”, leitmotiv di quest`anno e, a seguire, alle 21, su il sipario del Festival 2024 con il concerto d`inaugurazione “Tre Fenomeni”, a firma del premio Oscar Nicola Piovani che dirigerà l`Orchestra Filarmonica Vittorio Calamani in collaborazione con Umbria Green Festival, il primo festival umbro a impatto zero.