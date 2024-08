Nicola muore in moto a 29 anni, lo schianto sulla pista dell’autodromo di Magione

Perugia, 27 agosto 2024 – I medici del Santa Maria della Misericordia di Perugia hanno provato a lungo a rianimarlo, ma per Nicola Cardinali, 29 anni di Marsciano, non c’è stato niente da fare. Troppo gravi i traumi e le ferite riportate nello schianto con la moto che stava provando all’autodromo dell’Umbria che si trova a Magione: Nicola non è sopravvissuto allo schianto. L’incidente si è verificato nel pomeriggio di ieri, quando erano passate da poco le 17. Il 29enne percorreva con una motocicletta la pista dell’autodromo dell’Umbria. Il centauro, stando a una prima ricostruzione della dinamica, avrebbe perso il controllo del mezzo finendo a terra e “scivolando“ fin contro le barriere della pista.

Un doppio urto , drammatico e assai violento. Le condizioni di Cardinali, che si trovava nella struttura di Magione con degli amici anche loro appassionati di motociclismo, sono apparse gravissime già nell’immediatezza dell’incidente.

Il ragazzo è stato sottoposto sin da subito alle manovre rianimatorie, manovre che sono proseguito anche al Pronto soccorso di Perugia dove è stato trasferito con massima urgenza, fin quando i medici non sono stati costretti a dichiarare il decesso del ragazzo di Marsciano. Per Nicola non c’è stato scampo, nulla da fare. Sono in corso indagini da parte delle forze dell’ordine: tutti gli accertamenti sono coordinati dalla Procura, nella persona del pubblico ministero Mario Formisano. Disposto, come da prassi in queste circostanze, anche il sequestro della motocicletta che Nicola stava provando. L’obiettivo del lavoro degli inquirenti è ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e stabilire se ci siano eventuali responsabilità.

Cordoglio viene espresso in una nota da parte dell’Autodromo, dove la tragedia è avvenuta: "Incidente nel pomeriggio odierno (di ieri, ndr) all’Autodromo dell’Umbria. Nel corso di prove libere organizzate da un promoter esterno, intorno alle 17.13, un motociclista ha avuto un incidente perdendo il controllo del mezzo e andando a urtare contro le barriere. Il motociclista è stato prontamente soccorso dai mezzi preposti e trasportato in ospedale a Perugia. Appresa la notizia del decesso, l’Autodromo dell’Umbria esprime cordoglio e commozione per la tragedia", conclude la struttura di Magione.