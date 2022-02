Neve in Umbria, camperisti bloccati sul monte Cucco

Perugia, 26 febbraio 2022 - La neve era stata annunciata ed è arrivata, anche copiosa, in varie zone dell'Umbria. Dalla tarda mattinata i vigili del fuoco sono impegnati nella zona del Monte Cucco, nel territorio di Sigillo (Perugia), per far fronte ai danni causati dalle abbondanti nevicate. Le squadre sono state anche chiaare a utilizzare una fresa per raggiungere due camperisti bloccati da un'abbondante nevicata sul Monte Cucco.

Meteo Umbria, weekend con la neve

Non solo neve: diversi gli interventi dei vigili del fuoco del comando di Terni a causa del maltempo, in particolare del vento, con numerosi rami spezzati o alberi pericolanti nell'Amerino e nell'Orvietano.