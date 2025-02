"Nessuno tocchi Mattarella"

PERUGIA – Le accuse della Russia al presidente della Repubblica Sergio Mattarella per il paragone con il Nazismo non lasciano indifferente Perugia, dove Mattarella è stato mercoledì per il centenario dell’Università per Stranieri. La presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, esprime infatti "la più profonda vicinanza e solidarietà al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, attaccato con dichiarazioni pesanti da parte della portavoce del Ministero degli esteri della Federazione Russa Marija Zacharova".

"Con convinzione - ha detto la presidente, secondo quanto si legge nella pagina Facebook della Regione - ci schieriamo a fianco del nostro Capo dello Stato, da sempre punto di riferimento autorevole e guida indiscussa dei valori democratici. Delegittimare il suo ruolo e screditare le sue parole sono tentativi beceri che vanno rispediti al mittente perché offendono la prima istituzione della Repubblica, il paese intero e tutti noi". La presidente, "a nome della giunta e della comunità regionale, ribadisce il sostegno a Mattarella che di recente, pochi giorni fa, è stato a Perugia, all’apertura dell’Anno accademico di Palazzo Gallenga".