Un visitatore d’eccezione per “Nero Perugino Burri“: è Fabio Fazio, popolare conduttore e autore televisivo, che martedì pomeriggio ha ammirato insieme alla famiglia la suggestiva e raffinata mostra organizzata a Palazzo Baldeschi da Fondazione Perugia in collaborazione con Fondazione Burri. In vacanza nel Centro Italia, Fazio si dichiarato entusiasta dell’esposizione dove sono messe in dialogo una ventina di opere di Pietro Vannucci e Alberto Burri unite dal comune denominatore del nero, con prestiti dai più grandi musei del mondo. Al termine ha acquistato il catalogo e sull’onda dell’apprezzamento ha annunciato il suo desiderio di vistare la Collezione Burri agli Ex Seccatoi di Città di Castello.