Nero Norcia, torna la mostra del tartufo nero pregiato

NORCIA - Sessantesima edizione per Nero Norcia, la mostra mercato del tartufo nero pregiato e dei prodotti tipici che taglia il traguardo delle 60 candeline e andrà in scena a Norcia per due weekend, dal 23 al 25 febbraio e dal primo al 3 marzo. Tra le novità, la presenza di personaggi e personalità che si alterneranno all’interno del ‘Salotto delle eccellenze’, condotto dal giornalista Rai Paolo Notari, e che con lui discuteranno di tartufo, di Norcia e di territorio. Saranno infatti presenti ospiti degli ambienti dello spettacolo, della cultura, del lifestyle, della salute e della meteorologia. La presentazione dell’edizione è avvenuta alla presenza del vicesindaco Giuliano Boccanera e del presidente del consiglio comunale di Norcia, Pierluigi Altavilla, oltre che di tutte le associazioni del tartufo. Tra gli ospiti del salotto delle eccellenze ci saranno: Francesco Vaia, direttore generale della Prevenzione sanitaria al Ministero della Salute; il tenente colonnello dell’Aeronautica militare Massimo Morico, volto Rai che si occupa di previsioni meteo; il giornalista sportivo Amedeo Goria. Tra gli ospiti del salotto, nei sabati e nelle domeniche dell’evento, anche Angelo Mellone, direttore Intrattenimento day time Rai, e Gianluca Carrabs, curatore della guida L’Italia del tartufo. "Sessant’anni sono un traguardo importante – ha commentato Boccanera –. Ad accogliere la manifestazione sarà una Norcia bella con palazzi e facciate rinnovati. La maggior parte degli stand torna in piazza San Benedetto e rafforziamo per questa edizione collaborazioni importanti con molti soggetti umbri, come UmbriaFiere e Università dei Sapori". La kermesse torna dentro le mura urbiche. Nella tecnostruttura sarà allestito il ‘Villaggio delle eccellenze’.