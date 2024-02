Nero Norcia, su il sipario: "Evento straordinario"

NORCIA – Ha aperto la 60esima edizione di Nero Norcia, la mostra mercato del tartufo nero pregiato e dei prodotti tipici, che si svolgerà anche il prossimo weekend. Al taglio del nastro insieme a Giuliano Boccanera, vicesindaco facente funzioni di sindaco, e alla giunta comunale nursina, hanno partecipato Donatella Tesei, presidente della Regione Umbria, l’assessore regionale Enrico Melasecche, Guido Castelli, commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016, il deputato Walter Verini, Erika Borghesi, consigliera della Provincia di Perugia, Valter Stoppini, vicesindaco di Assisi e Stefano Ansideri, presidente di Umbriafiere. Con loro anche numerosi sindaci e amministratori dei Comuni della Valnerina, e Maurizio Marello, già sindaco di Alba e ora consigliere regionale del Piemonte, a testimonianza del legame tra le due città. "È un momento straordinario per la nostra comunità e tutto il nostro territorio", ha ricordato con soddisfazione Boccanera. "Questo – ha commentato Tesei – è un anniversario molto importante. Sessant’anni sono, infatti, veramente tanti. Norcia può rappresentare in tutto il mondo questa grande eccellenza che è il tartufo nero pregiato, divenendo una vetrina di rilevanza nazionale e anche internazionale". Una Norcia "bella e rinnovata" ospita quest’anno l’evento nel suo centro storico, finalmente libero dalla maggior parte di impalcature e cantieri, con i circa 50 stand della mostra mercato, in cui trovano spazio insieme al tartufo le tipicità locali e provenienti da altre zone d’Italia, dislocati in Piazza san Benedetto, dove è stato anche allestito il Villaggio delle eccellenze. Tantissimi gli ospiti previsti.