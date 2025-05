“Nelle terre di Plinio“. Cigar and Food&Wine. Il festival dedicato al gusto

Salone del fumo lento, masterclass, laboratori, show cooking, enogastronomia, intrattenimento musicale e tanto altro: debutta oggi la prima edizione del Festival nelle Terre di Plinio – Cigar and Food&Wine, che si svolge negli spazi di Villa Magherini Graziani. Un evento da degustare, assaporare e vivere all’insegna del buon vivere, in un luogo vanto del territorio. Da oggi e fino al 2 giugno, dalle ore 10.30 alle 20 si potrà vivere un’esperienza all’insegna del gusto, della cultura, del territorio e della qualità, per una tre giorni dedicata alle eccellenze. L’evento è organizzato dall’Accademia Enogastronomica della Valtiberina e dalla Cooperativa Sangiustinese, in collaborazione col comune.

"Una storica villa che diventa teatro di un momento conviviale e di approfondimento culturale attraverso l’eccellenza enogastronomica, traino fondamentale della nostra economia, socialità e tradizione storico-culturale", hanno detto il sindaco Stefano Veschi e l’assessore Loretta Zazzi nell’illustrare l’evento durante la conferenza stampa di presentazione nei giorni scorsi che si è svolta nella sala consiliare del Comune. "L’obiettivo è quello di promuovere il territorio, sia nella parte umbra che in quella toscana, attraverso le coltivazioni tipiche e la cultura del cibo, un volano importante per il turismo, l’economia e il buon vivere. La manifestazione, con un forte impatto identitario e promozionale, vede coinvolti enti privati, pubblici, produttori e realtà sociali in uno sforzo comune, identitario e convivialità", hanno aggiunto i promotori.

Oltre agli stand dislocati nelle sale di Villa Graziani, si terranno delle Masterclass di approfondimento aperte al pubblico, ma su prenotazione fino a esaurimento posti. L’accesso all’evento è gratuito mentre per le experience di degustazione è necessario acquistare alle casse un ticket. Numerosi gli eventi in programma per gli amanti del fumo lento e, tra le collaterali, una curiosità: "Politici in Cucina" (ore 16 di domani), coi sindaci dei comuni della Valtiberina che si sfideranno in una gara tra i fornelli per conquistare l’ambito riconoscimento di "Sindaco Chef 2025". La presidente della giuria sarà la chef stellata Silvia Baracchi mentre lo show cooking dei piatti realizzati dai primi cittadini è stato affidato ad Alessia Uccellini, da oltre dieci anni presenza fissa in Rai. L’inaugurazione è fissata per le 11 di stamani, poi subito via all’intenso programma tra degustazioni e momenti di confronto. E mentre fervono i preparativi con gli ultimi ritocchi, le due cene previste all’interno della manifestazione sono già sold out.