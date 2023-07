Nella morsa della droga Spaccio e arresti giornalieri Sequestrato mezzo chilo di coca

Raffica di arresti per droga da parte di polizia e carabinieri; si susseguono giorno per giorno in una “routine“ che dà però la dimensione dell’enorme diffusione di stupefacenti in città. Difficile tenerne il conto, almeno cinque negli ultimi giorni, a cui purtroppo si aggiunge il decesso di un 60enne stroncato da sospetta overdose, giovedì scorsoi. L’ultimo arresto della serie, messo a segno dai carabinieri, è quello di un albanese di 41 anni che aveva in casa quasi mezzo chilo di cocaina e 15.400 euro in contanti. Droga e soldi sono stati sequestrati mentre l’uomo, già indagato in passato per reati legati agli stupefacenti, è stato arrestato e condotto in carcere dopo una notte ai domiciliari. A scovare la droga, in giardino, sono stati i cani Kevin e One del nucleo cinofili di Pesaro. I militari del nucleo investigativo di Terni avevano fermato in strada per un controllo il 41enne, che ha reagito con violenza ed è stato per questo anche denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. E’ quindi scattata, con le unità cinofile, la perquisizione domiciliare. I cani hanno trovato, nel giardino, involucri con la cocaina per circa 460 grammi e nell’abitazione un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e sacchetti con banconote di vario taglio per circa 15.400 euro. Lo stupefacente verrà ora sottoposto ad analisi qualitative per la certificazione del principio attivo contenuto nella sostanza. Si tratta dell’ennesima operazione antidroga che cerca di arginare un fenomeno spaventoso per dimensioni ed effetti.

Ste.Cin.