Nel ricordo di Rolando. Lanari

SPOLETO Gli agenti della scuola di polizia ricordano Rolando Lanari. Si è svolta ieri all’Istituto per sovrintendenti della polizia, la 38esima commemorazione della medaglia d’oro al valor civile, assistente capo della polizia Rolando Lanari, ucciso in un attentato terroristico il 14 febbraio 1987. La giornata si è aperta con la cerimonia dell’Alzabandiera a cui hanno partecipato, oltre al questore Dario Sallustio, e al direttore dell’istituto, Teresa Panone, i frequentatori de 19esimo corso allievi vice ispettori, gli operatori dell’istituto e le autorità provinciali e locali civili e militari. La cerimonia è proseguita con la deposizione di una corona di alloro sul monumento dedicato alla memoria dell’assistente capo Lanari e alla sua benedizione da parte del cappellano dell’istituto, fra Rosario Gugliotta. In auditorium è stato proiettato il video "Rolando Lanari: terrorismo e memoria. Echi di un giorno sospeso nel tempo"