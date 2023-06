NCM, 35 anni di eccellenza nel settore aeronautico e presentazione del nuovo logo a Parigi-Le Bourget

Fondata nel 1988, "Ncm" è un’azienda metalmeccanica con sede a Foligno, che da oltre 35 anni punta all’eccellenza nei settori dell’aeronautica e dell’energia. "Ncm" oggi rappresenta un gruppo industriale solido e in costante espansione che, da sempre, investe in tecnologie avanzate e competenze tecniche specializzate per offrire e garantire un vantaggio competitivo ai propri clienti. A seguito di un’importante e complessa attività di rebranding, "Ncm" ha presentato la nuova immagine aziendale, simbolo del cambiamento avvenuto negli anni e ad oggi in corso. La prima apparizione pubblica del nuovo logo è avvenuta su un palcoscenico d’eccezione, il salone dell’aeronautica di Parigi–Le Bourget. L’International Paris Air Show, è infatti uno degli eventi più importanti al mondo nel settore aerospaziale. E il cambiamento attraversato da "Ncm" viene espresso da un’immagine moderna e dinamica, costruita intorno al nuovo logo.